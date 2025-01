Blastness cresce. Il gruppo specializzato nella fornitura di tecnologie per servizi di prenotazioni alberghiere ha acquisito Athena Solutions, realtà travel tech specializzata nel settore delle strutture ricettive a cui, con il marchio ErmesHotels, fornisce software dedicati, quali sistemi di prenotazione, preventivazione automatica, channel manager, connettività Gds e pagamento automatizzato.

Attraverso l’operazione, Blastness amplia il portfolio di soluzioni tecnologiche, rafforzando il posizionamento sul mercato italiano.

Quanto ad Athena Solutions, sarà garantita la piena continuità azienda e i fondatori dell’azienda continueranno a collaborare in posizioni manageriali all’interno del Gruppo.

“Questa operazione è per noi di grande valore e rappresenta un’importante evoluzione nella crescita del nostro Gruppo - spiega Andrea Delfini, fondatore e ceo di Blastness -. Athena Solutions è un’azienda italiana con una storia importante, una solida competenza ed una reputazione riconosciute nel mercato alberghiero. L’acquisizione è una grande opportunità per poter fornire i sistemi e i servizi Blastness ad alto valore aggiunto al parco clienti Athena che corrisponde al nostro target e sul quale abbiamo sviluppato una consolidata esperienza. Con questa acquisizione, oltre 1.800 alberghi si avvarranno dei servizi offerti dalla fusione delle due realtà”.

L’operazione arriva dopo un 2024 di successi per Blastness, giunta al suo ventesimo anno di attività. Per la prima volta dalla sua costituzione, la scorsa estate il valore delle prenotazioni dirette dell’intero panel dei clienti Blastness in Italia ha raggiunto i volumi di Booking.com.

Per il fondatore di Athena Solutions, Marco D’Amore, “questa unione rappresenta una grande opportunità di crescita. Ora consapevoli di far parte di un Gruppo leader di mercato, continueremo a servire i nostri clienti con la qualità e la professionalità di sempre a cui si aggiungerà l’opportunità di offrire l’ampio ventaglio di prodotti che Blastness ha saputo costruire in ambito web, advertising, revenue e consulenziale per soddisfare tutte le esigenze in area digitale nell’ambito della gestione delle prenotazioni alberghiere”.