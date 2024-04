BWH Hotels, bilancio positivo: oltre 4,5 milioni di ospiti

Indicatori in crescita per BWH Hotels Italia & Malta, che ha chiuso il 2023 con un fatturato di 365 milioni di euro rispetto ai 320 dell’anno precedente, oltre 4,5 milioni di ospiti e 3 milioni di roomnight.

Il revPar medio annuo, poi, è cresciuto del 18,5% rispetto al 2022 e addirittura di 35 punti percentuali rispetto al periodo pre-pandemico. Nelle destinazioni principali, scrive pambianconews.com, il revPar ha raggiunto i 223 euro per il segmento upper-upscale, i 155 euro per il segmento upscale e i 119 euro per quello midscale. Nelle destinazioni ‘regional’ il dato spazia in media tra i 65 euro del segmento economy ai 126 euro di quello upper upscale.

Segnali positivi dal 2024

In crescita anche l’adr, che ha registrato un incremento medio del 28% sul 2019 e del 9,5% sul 2022. Quest’ultimo indicatore presenta segnali incoraggianti anche per il 2024. A inizio anno, infatti, le cifre relative all’adr sono superiori al 2023 del 6,5%, e anche il revPar vede un delta positivo del 5,5%. Altro ottimo segnale l’advance booking: a oggi le camere prenotate sono l’8% in più rispetto al 2023, con un adr medio superiore di 7 punti percentuali.