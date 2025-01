Con il 730/2025 debutta la nuova tassazione sugli affitti brevi

Cambiano le tasse sugli introiti derivati dagli affitti brevi, ovvero quelli di durata inferiore ai 30 giorni. Nel modello 730/2025 debutta il nuovo sistema di calcolo delle imposte per gli immobili utilizzati per le locazioni turistiche.

Come riporta ilsole24ore.com, solo un’unità immobiliare potrà ricorrere alla tassazione con la cedolare secca del 21%; per le unità successive alla prima la tassazione sarà del 26%. L’unità considerata la ‘prima’, ovvero quella su cui sarà applicata l’aliquota più bassa, dovrà essere individuata proprio in dichiarazione.