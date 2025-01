Aigab, l’associazione italianale gestori affitti brevi, non resta in silenzio davanti agli atti vandalici compiuti ai danni delle sedi di aziende che operano nel mercato degli affitti brevi. L’associazione in una nota esprime solidarietà agli operatori compiti e si appella al Governo e alle autorità di Pubblica Sicurezza perché tutelino i diritti dei proprietari di immobili.

“E soprattutto – scrive Aigab -chiediamo di porre fine ad una campagna denigratoria messa in campo ormai da mesi contro un mercato che porta al PIL italiano annualmente un valore pari a circa 57 miliardi di euro: nel 2023 il settore ha fatto registrare infatti 11 miliardi in GBV (valore delle prenotazioni), 44 miliardi di indotto (spese degli ospiti per ristoranti, trasporti, cultura, esperienze, shopping) oltre a 2 miliardi di euro per ristrutturazioni e manutenzioni delle case promosse sul circuito degli affitti brevi. Basta demagogia”.

La condanna del ministro

Anche il ministro del Turismo Santanché ha fatto sentire la sua voce. “Condanniamo con fermezza gli atti vandalici delle ultime ore contro i gestori degli affitti brevi – dice -. Rimaniamo, come sempre, aperti al dialogo e siamo pronti a una riflessione comune, purché si svolga in un clima di confronto costruttivo, volto a valutare un eventuale miglioramento delle norme attualmente in vigore.”



Aigab nella sua nota ricorda alcuni dati. “Rispetto all’asset delle seconde case degli italiani non utilizzate, circa 9,6 milioni, quelle immesse nel circuito degli affitti brevi sono a dicembre 2024 solo 503 mila (e rappresentano l’1,4% delle abitazioni nazionali). Di queste circa il 25% è gestito da aziende di property management. Complessivamente gli operatori, professionali e non, sono circa 30mila, con un indotto nel mondo del lavoro di circa 150mila persone. Circa il 96% delle case online appartiene a proprietari singoli; sono circa 500mila le famiglie italiane che confidano in un’entrata integrativa grazie agli affitti brevi”.