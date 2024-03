Cresce la Zel di Rafa Nadal: seconda apertura in Spagna

Seconda bandierina in Spagna per la Zel di Rafa Nadal. Il brand alberghiero firmato dal campione del tennis, in collaborazione con Meliá Hotels International, inaugurerà una nuova struttura nell’estate 2024.

L’albergo – di proprietà di Azora - sorgerà nell’ex Pola Giverla Resort, a pochi minuti da Tossa de Mar, tra Cala Pola e Cala Giverola; e riproporrà il concept di ‘Casa mediterranea’, cuore della proposta Zel.

Disporrà complessivamente di 214 camere, piscina, beach club e una proposta gastronomica ricca. Ci saranno poi - anticipa Hosteltur - bar, concept store con prodotti locali e internazionali, nonché chioschi e aree per il relax. Non mancheranno giardini, strutture per lo sport e il benessere.