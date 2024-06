Deutsche Hospitality diventa H World International

Deutsche Hospitality cambia denominazione e diventa H World International. La mossa è stata decisa dalla casa madre, la cinese H World Group Ltd, per accelerare verso una fase di espansione estera.

“Si apre un capitolo di intensa crescita internazionale, complementare alla vasta e consolidata presenza in Cina” ha affermato Jin Hui, ceo di H World. Le novità riguardano tutti i brand in portafoglio, che vanno da Steigenberger a IntercityHotel, fino alla neonata Ji Hotel.

Alcune operazioni sono già state annunciate. In Asia, ecco l’acquisizione del Montien Surawong Bangkok, che da luglio diventerà il primo Steigenberger della Thailandia. Nel 2025, in Egitto, aprirà il secondo Steigenberger, il Resort Byoum Lakeside, che si aggiungerà a quello esistente.

In Europa, invece, le prime opening riguarderanno Zleep Hotel, il marchio di ospitalità accessibile del gruppo, di origine scandinava. Tra 2025 e 2026 saranno inaugurati due Zleep, uno in Svizzera a Berna, il secondo a Goppingen, in Germania.