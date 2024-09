Dubai prosegue sulla strada dell’espansione nell’ambito dell’hotellerie. La città, che conta già più di 820 hotel e 150mila camere , festeggerà in ottobre l’apertura del Delano Dubai, icona del lusso moderno che arriverà a Bluewaters Island. Ispirato al Delano Miami, questo hotel offrirà un design minimalista con 251 camere e 81 suite affacciate sull’oceano e sullo skyline urbano. Le sue attrazioni includono una rivisitazione del famoso Rose Bar di Miami e la ruota panoramica più grande e alta del mondo.

Un altro lancio tanto atteso, come riporta Hosteltur, è quello del Jumeirah Marsa Al Arab , che aprirà alla fine del 2024. Progettato dall’architetto Shaun Killa, questo hotel a cinque stelle si unirà alla “trilogia dell’oceano” insieme al Burj Al Arab e al Jumeirah Beach Hotel. Il suo design futuristico, ispirato a uno yacht di lusso, promette di ridefinire il concetto di alloggio di fascia alta a Dubai.

Per chi cerca un’esperienza di benessere in un ambiente naturale, Six Senses The Palm Dubai è l’opzione ideale. Questa esclusiva offrirà 60 camere, 162 residenze private e una Six Senses Spa di fama mondiale, oltre a social club, piscine e un tratto di spiaggia privata sulla mezzaluna occidentale di Palm Jumeirah e aprirà i battenti negli ultimi mesi dell’anno.

Infine, Mama Shelter debutterà quest’anno a Business Bay. Questo hotel, noto per il suo stile all’avanguardia e conveniente, disporrà di 197 camere e molteplici aree ricreative, come una terrazza con piscine e un cinema all’aperto.