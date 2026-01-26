Il presidente di Federalberghi Roma Giuseppe Roscioli descrive una Capitale che ha cambiato pelle e modello di crescita. Sullo sfondo del Giubileo, “che ha rafforzato l’attenzione internazionale su Roma”, emerge oggi un vero new deal del sistema turistico, fondato su programmazione e qualità.

“Il turismo non può essere casuale, va pianificato e governato”, sottolinea durante l’Albergatore day. “I numeri parlano chiaro: oltre 100 nuovi hotel, raddoppio dei cinque stelle e arrivo di brand internazionali che hanno scelto Roma come destinazione strategica, spesso unica in Italia”. Un’evoluzione che innalza il posizionamento della città e genera un effetto virtuoso sull’intero comparto. Radicalmente cambiato anche il rapporto tra hotellerie e ristorazione.

“Oggi l’alta cucina vive negli alberghi, con chef stellati e progetti gastronomici identitari. Il turista, soprattutto alto spendente, sceglie l’hotel anche per l’offerta F&B, dinamica destinata a rafforzarsi ora che la Cucina italiana è Patrimonio Unesco. Un cambio di paradigma che rende Roma sempre più competitiva”, conclude.