Heritance Aarah, Sporting Vacanze presenta le sue Maldive

La catena di resort Adaaran Maldives e l’esclusivo Heritance Aarah, premiato come Best All-Inclusive Resort ai Travel Trade Maldives 2024 Awards, sono stati presentati da Manujaya Fernando, deputy general manager sales & marketing, in partneship con Sporting Vacanze.

Situato nell’atollo di Raa, il resort offre un pacchetto Premium All-Inclusive, con sette ristoranti gourmet, cinque bar e una vasta gamma di attività, come snorkeling, immersioni, crociere con delfini e trattamenti presso la Iaso Medi Spa, garantendo un’esperienza di relax e avventura.

Fernando ha evidenziato “l’importanza del mercato italiano, con servizi pensati per questo pubblico, tra cui danze tradizionali e maggiordomi italiani per un’assistenza personalizzata. Il resort accoglie famiglie e coppie, offrendo attività come il padel de esperienze per bambini in un villaggio maldiviano ricostruito, per un soggiorno di lusso su misura e immersivo”.