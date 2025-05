Hilton aggiorna il marchio Tru, gli investimenti e l’espansione

Nuovi arredi e rivestimenti per le camere e riconfigurazione delle aree comuni, che saranno sempre più adattabili alle esigenze sia della clientela business, sia di quella leisure. Sulla base del feedback dei suoi ospiti Hilton ha deciso di investire in un aggiornamento dei servizi del marchio Tru, in vista di un’espansione globale di questo brand di fascia media.

Ecco che, ad esempio, gli interni delle stanze includeranno una scrivania mobile, che potrà essere facilmente trasformata da postazione di lavoro a tavolo da pranzo. Sarà migliorata anche l’illuminazione e rinnovati tutti gli arredi, con elementi di facile manutenzione e utilizzo. Nella hall, invece, saranno presenti nuove sedute morbide dallo schienale alto, che valorizzeranno gli spazi come luoghi d’incontro e di socializzazione. Saranno presenti anche nuovi maxischermi per i giochi interattivi.

Il marchio, spiega TopHotelNews, è stato lanciato nel 2016 e da allora è cresciuto fino a raggiungere un portfolio di oltre 300 hotel in tutto il mondo. Negli ultimi mesi le new entry hanno portato il brand in nuove destinazioni tra cui Cile, Colombia e Vietnam. La pipeline per il resto del 2025 include l’apertura estiva del Tru by Hilton Montreal Centre-Ville in Canada, oltre al Tru by Hilton Saltillo in Messico.

Nel suo mercato d’origine, gli Stati Uniti, Hilton ha una serie di hotel Tru in costruzione, tra cui Nashville, San Diego, Cleveland, Huntsville, Norwalk e Cape Girardeau. Il marchio sta crescendo anche in tutta l’America Latina.