HNH gestirà il nuovo MGallery di Fondazione Stelline a Milano

Fondazione Stelline affida ad HNH Hospitality i servizi di management alberghiero per la gestione dell'hotel in corso Magenta 61 a Milano, che tornerà attivo dopo la ristrutturazione con il marchio MGallery, brand del gruppo Accor.

L’aggiudicazione della gara va dunque ad HNH, che ha offerto un “key money” di 3 milioni e 800mila euro e un utile minimo annuo garantito di 3 milioni. HNH ha prevalso su New York Coast 202 srl e su Sol Melià Italia srl, il secondo e il terzo classificato.

“Esprimo grande soddisfazione per questo fondamentale passo che ci consentirà di realizzare e di restituire alla città di Milano e alla Lombardia uno spazio pubblico con servizi ampliati e maggiori investimenti da dedicare alle proposte culturali a partire dalla riapertura dell'hotel” dichiara Fabio Massa, presidente della Fondazione Stelline.

La gestione rappresenta un passo importante per HNH. “Siamo estremamente orgogliosi di questo risultato. Un nuovo contratto di management all’interno del prestigioso Palazzo delle Stelline, una location di indubbio valore storico e strategico nel cuore di Milano – dice Luca Boccato, ceo di HNH Hospitality -. Questo annuncio rappresenta per HNH una tappa fondamentale nel nostro percorso di crescita, una nuova direzione di business che per la prima volta si concretizza in un progetto che vede il coinvolgimento di attori istituzionali di rilievo come Fondazione Stelline e Accor. Il nostro obiettivo è quello di supportare la creazione di un’esperienza di accoglienza impeccabile, in linea con gli elevati standard che contraddistinguono le nostre strutture e con la storia di una location così significativa.”

L'hotel, che attualmente è in fase di ristrutturazione, e per il quale si prevede la riapertura nel 2026, è stato firmato da Stefano Boeri Interiors.

“Siamo entusiasti di collaborare con HNH nello sviluppo di un nuovo hotel MGallery a Milano - dichiara Maud Bailly, ceo di MGallery -. MGallery è la nostra collezione di lusso di 120 boutique-hotel in tutto il mondo, profondamente radicata nella cultura locale e dedicata alla creazione di momenti memorabili per i suoi ospiti. Questo progetto si allinea perfettamente con il nostro desiderio di presidiare il mercato di Milano attraverso la nuova veste di questo edificio storico in una zona così strategica della città.”