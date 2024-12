HNH Hospitality, fatturato record per il 2024

Un fatturato record di 113 milioni di euro, con un +8% sul 2023. Sono questi i risultati di chiusura dell’anno fiscale per HNH Hospitality, che conferma una solida espansione.

L’Ebitda si attesta vicino al 15%, mentre l’occupazione media delle camere è cresciuta dal 73,5% del 2023 al 77% nel 2024. In evoluzione, segnando un incremento del 4%, anche il prezzo medio per camera (ADR) attestatosi a 164,7 euro.

Il 2024 ha rappresentato un anno di svolta per HNH Hospitality, caratterizzato dal consolidamento del business e dall’avvio di nuove direzioni strategiche. Tra queste, l’accordo per il primo management contract nella storia del gruppo: la gestione del Palazzo delle Stelline a Milano, di proprietà della Fondazione Stelline, che sarà rilanciato nel 2026 con il marchio MGallery del gruppo Accor. Questo accordo segna una svolta rispetto al tradizionale modello basato su proprietà o affitto, aprendo nuovi scenari per il futuro.

Parallelamente, HNH Hospitality ha avviato il proprio ingresso nel real estate alberghiero con un modello ibrido che prevede partecipazioni minoritarie negli asset immobiliari (fino al 25%), mantenendo il pieno controllo della gestione operativa.

Il 2025 sarà un anno di espansione con l’inaugurazione, nella prima metà dell’anno, di un progetto di extended stay a Verona composto da 23 appartamenti.

“Affrontiamo il nuovo anno con grande determinazione e un piano chiaro di espansione e diversificazione con il quale puntiamo, per la prima volta, a superare i 120 Milioni di fatturato. Questo è un momento fondamentale per HNH Hospitality, in cui consolidiamo la nostra posizione sul mercato e apriamo nuove prospettive per il futuro – dice il ceo Luca Boccato -. Con l’arrivo di nuove aperture e collaborazioni, il nostro obiettivo è rafforzare la nostra offerta, affrontando le sfide del settore con un modello integrato che unisce innovazione, eccellenza operativa e una solida visione a lungo termine”.