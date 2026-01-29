Chi applica contratti ‘pirata’ nel segmento alberghiero rischia sanzioni per oltre 40mila euro annui. È quanto emerge dal rapporto ‘Il dumping contrattuale nel settore turismo: quali rischi per le imprese’, realizzato da Federalberghi, in collaborazione con l’Ente bilaterale nazionale del settore turismo e con Adapt, l’Associazione per gli studi sul diritto del lavoro fondata dal professor Marco Biagi.

Secondo le risultanze della ricerca - presentata oggi a Bologna e basata sui dati dell’Archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro del Cnel - i rischi connessi all’utilizzo di contratti collettivi di lavoro stipulati da soggetti non rappresentativi (associazioni datoriali e sindacali fantasma, sigle prive di legittimazione e rappresentatività) sono quantificabili per i titolari di strutture ricettive in diverse decine di migliaia di euro annui di maggiori costi, sia in termini di recupero di contributi spettanti da parte degli enti previdenziali, sia sotto forma di recupero dei crediti retributivi da parte dei lavoratori interessati.

Infatti, spiega il rapporto, il costo vivo per l’impresa alberghiera ‘media’ (14 dipendenti) che si veda contestata l’applicazione di un ‘contratto pirata’ può facilmente eccedere i 40mila euro annui, cui si aggiungono le ricadute in termini di impossibilità di ricorrere agli istituti contrattuali (contratti a termine, apprendistato, flessibilità dell’orario di lavoro, etc.) che il legislatore riserva ai c.d. contratti leader, come il Ccnl Turismo sottoscritto da Federalberghi, Faita e dalle controparti sindacali Filcams Cgil, Fisascat Cisl e UiltuCs, applicato da oltre l’80% delle imprese e dei dipendenti del settore.

“Lo studio - commenta il vicepresidente vicario e presidente della Commissione sindacale di Federalberghi Giuseppe Roscioli - della chiarisce una volta per tutte quali sono i rischi che le imprese corrono affidandosi a soggetti privi di ogni legittimazione e rappresentatività ed esponendosi a ricadute economiche, normative e di immagine assai gravi - : oltre al maggior costo dovuto al recupero dei contributi non versati, si pensi al contenzioso e alla perdita degli eventuali benefici derivanti dalle diverse forme di agevolazione. Uno scenario da incubo che giustifica la massima prudenza”.