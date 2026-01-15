Federalberghi, accordo con Soundreef per la tutela del diritto d’autore della musica d’ambiente

Tutelare il diritto d’autore della musica d’ambiente nelle strutture ricettive. Questo l’obiettivo dell’intesa appena siglata da Soundreef e Federalberghi.

Attraverso l’accordo con l’azienda che gestisce le royalty per utilizzi musicali online e offline, le strutture ricettive associate a Federalberghi potranno usufruire di condizioni agevolate e di una procedura semplificata per la regolarizzazione dell’utilizzo di musica nelle camere degli ospiti e negli ambienti comuni (come hall, reception, lounge, ristoranti, bar e aree benessere) in piena conformità con le normative vigenti.

Davide d’Atri, ceo di Soundreef, spiega che “l’accordo nasce da un dialogo costruttivo con gli operatori del settore e costituisce un passo concreto per rafforzare la tutela degli aventi diritto e assicurare la conformità delle imprese ricettive alle disposizioni di legge”.

L’intesa, aggiunge il direttore generale di Federalberghi, Alessandro Nucara, “realizza il giusto equilibrio tra gli interessi degli autori delle opere e quelli delle imprese turistico ricettive che ne consentono la fruizione da parte della clientela”.