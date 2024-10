Hyatt: inaugurato il Dreams Madeira Resort, Spa & Marina

E’ il Dreams Madeira Resort, Spa & Marina la new entry del gruppo Hyatt in Portogallo. Si tratta di un all inclusive da 366 camere tutte dotate di terrazza o balcone. La struttura offre sette ristoranti e cinque bar, tra cui Carvao per le carni alla griglia e Clube de Fado per la cucina mediterranea. Un ristorante francese à la carte, Nouvelle Brasserie, dovrebbe aprire a novembre in un ex faro.

Completano l’offerta del resort quattro piscine, tra cui una solo per adulti, e un parco acquatico per i bambini. Sul fronte del wellness è presente una spa, che verrà inaugurata il prossimo gennaio, dotata di piscina indoor riscaldata, jacuzzi e hammam.