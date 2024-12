Oltre 50 hotel di lusso e lifestyle nei prossimi due anni. È un piano ambizioso e articolato quello che Hyatt sta mettendo a punto per lo sviluppo dei due segmenti di offerta. Un piano che prende le mosse dai progressi registrati quest’anno - con l’apertura di 28 strutture lifestyle - e dall’acquisizione, avvenuta ad agosto 2024, di Standard International, un gruppo di brand alberghieri all’avanguardia nel settore degli hotel di questa fascia.

Con questa transazione Hyatt ha aggiunto in portafoglio strutture operative con brand tra cui Standard, StandardX, Bunkhouse, Peri e The Manner e ora sta ora creando un team dedicato al segmento lifestyle e guidato da Amar Lalvani, ex presidente esecutivo di Standard International.

L’acquisizione di Standard, spiega TopHotelNews, è avvenuta sulla scia di quella del marchio lifestyle Me and All in Europa, acquisito da Hyatt nel giugno 2024. Me and All, lanciato dal gruppo alberghiero Lindner nel 2016 e con sei hotel aperti e altri quattro firmati, diventerà ora un brand separato e particolarmente adatto alle conversioni alberghiere, che consentono un più rapido onboarding delle proprietà appena firmate.

Il gruppo sta ora riorganizzando i suoi hotel in due raggruppamenti: il portafoglio di lusso e quello lifestyle. I brand di lusso includeranno Park Hyatt, Alila e Miraval, mentre gli hotel lifestyle saranno sotto le insegne Andaz, Thompson e Standard International.

I nuovi ingressi

A guidare le aperture per i prossimi due anni sarà il marchio Park Hyatt, con aperture a Los Cabos, Kuala Lumpur, Johannesburg, Pho Quoc e Taipei previste nel 2025. L’anno successivo saranno lanciate con questo brand strutture a Cancun e Città del Messico. Anche Andaz vedrà apparire molti altri hotel; tra le location Doha, Miami Beach, Lisbona, Bangkok, Gold Coast e Turks & Caicos. I marchi Thompson e Unbound Collection, invece, avranno tre aperture ciascuno, tra cui Thompson Miami Beach, Thompson Shanghai e Thompson Monterrey. Sono infine previste ulteriori nuove aperture sotto le insegne di Miraval, Alila, Dream e Inclusive.