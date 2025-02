IHG acquisisce il marchio Ruby e cresce nelle città turistiche europee

Nuovo ingresso nel portfolio IHG. InterContinental Hotels Group PLC ha acquisito da Ruby SARL il brand Ruby e la relativa proprietà intellettuale, per un corrispettivo di acquisto iniziale di 110,5 milioni di euro.

Ruby, fondato nel 2013, è un marchio premium, urban e lifestyle, che gestisce attualmente 20 hotel (3.483 camere) nelle principali città d’Europa e che ha altri 10 indirizzi in pipeline (2.235 camere). Tra le strutture già aperte, 9 sono in Germania (tra Colonia, Dusseldorf, Francoforte, Amburgo, Monaco e Stoccarda), 3 nel Regno Unito (Londra), 3 in Austria (Vienna), 2 in Svizzera (Ginevra e Zurigo), 1 in Italia, 1 in Irlanda e 1 nei Paesi Bassi. Gli hotel in pipeline saranno aperti nei prossimi tre anni in altre città europee, tra cui Edimburgo, Marsiglia, Roma e Stoccolma.

Sull’operazione, Elie Maalouf, chief executive officer, IHG Hotels & Resorts, ha dichiarato: “Siamo felici di annunciare l’acquisizione del brand Ruby, che arricchisce ulteriormente il nostro portfolio di un’offerta di grande qualità, nuova e distintiva sia per gli ospiti che per i proprietari di strutture nelle destinazioni cittadine più popolari. Questa acquisizione sottolinea le nostre intenzioni di rafforzare la presenza di IHG in segmenti dell’hotellerie importanti e attraenti e di utilizzare la nostra esperienza per integrare e far crescere marchi e portafogli di hotel. Il microspazio urbano è un modello favorevole al franchising con condizioni economiche interessanti per i proprietari e vediamo eccellenti opportunità non solo per espandere Ruby in Europa, ma anche per portare rapidamente questo brand nelle Americhe e in tutta l’Asia, come abbiamo già fatto in passato con successo.”