Investimenti alberghieri in Spagna, record storico

In base all’ultimo rapporto stilato da Colliers e riportato da Hosteltur, gli investimenti alberghieri in Spagna hanno raggiunto i 3 miliardi 330 milioni di euro nel 2024, con un totale di 151 hotel e 28 operazioni di sviluppo e riconversione del territorio.

Gli investitori nazionali hanno stabilito un record storico, procurando il 58% del volume totale delle transazioni. E i prezzi medi d’acquisto per camera si sono “stabilizzati”. Nonostante nel 2024 l’investimento sia stato inferiore rispetto al 2023, è stato il secondo anno migliore della serie storica che inizia nel 2019.

Gli investitori nazionali “hanno sfruttato con forza la loro capacità di acquisto”, sfiorando i 2 miliardi di euro investiti, pari al 58% del totale. Allo stesso tempo, sono stati loro a “rinvigorire” il mercato, poiché sono stati responsabili del 73% del totale delle transazioni dell’anno. La differenza è che il prezzo medio per transazione per gli investitori internazionali è stato più alto: 38 milioni di euro contro 19 milioni per gli investitori nazionali.

Colliers evidenzia nel suo studio che, per la prima volta dal 2016, nel 2024 si è invertito il trend della preferenza degli investitori per gli asset turistici, poiché il 52% degli investimenti si è concentrato nel segmento urbano.

“La chiave di questo cambiamento è il forte dinamismo delle destinazioni urbane, dove sono state registrate 113 operazioni contro le 66 del segmento vacanze. Oltre all’elevato numero di operazioni, si evidenzia che le destinazioni urbane sono state il target preferenziale di asset da riconvertire ad uso alberghiero, dove ha prevalso anche il rilievo dell’investitore nazionale”.

Le isole Canarie sono state le protagoniste, con 20 transazioni per un valore di 664 milioni di euro, catturando il 20% del volume totale. Al secondo posto appare Madrid, con 20 transazioni per 611 milioni di euro, seguita da Barcellona con 21 vendite per 572 milioni di euro. Nelle Baleari sono state effettuate 22 operazioni per un totale di 553 milioni di euro e nella provincia di Malaga 17 operazioni per un totale di 263 milioni. Queste cinque destinazioni hanno ricevuto l’80% degli investimenti alberghieri spagnoli.

Per quanto riguarda il prezzo medio di acquisto, si è “stabilizzato” a 164.800 euro per camera, il 10% in meno rispetto al 2023, anno in cui fu stabilito un record.

“Nel 2024 evidenziamo che gli investimenti alberghieri concentrati nella categoria 3 stelle sono aumentati del 41% rispetto all’anno precedente, spinti da operazioni di portafoglio midscale o economy, ma anche dalle consuete operazioni di riposizionamento. Questo segmento raggiunge il suo massimo dal 2017, il che ha influito sul leggero calo dei prezzi medi per camera nel settore”, spiega Laura Hernando, managing director ramo alberghiero in Colliers.