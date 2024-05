Kempinski cresce in Cina, due nuovi hotel a Yangzhou

Una coppia di strutture di lusso in Cina, a più di 32 anni dall’apertura del primo hotel del brand. Il Gruppo Kempinski torna nel Paese del Dragone con due progetti nella città di Yangzhou, per un totale di 405 camere. La prima struttura segnerà il debutto del brand Bristoria in Cina, mentre l’altra, la cui inaugurazione è prevista per il 2025, sarà un resort ultralusso in riva al lago nella Yangzhou Economic Development Zone.

Il Kempinski Hotel Yangzhou Nuoyuan avrà 93 camere, molte delle quali si affacceranno sul lungomare di Yangzhou. L’hotel attingerà alle caratteristiche dell’architettura Sui e Tang, abbinate a un design moderno, e ospiterà anche una piscina e una spa con palestra e centro fitness, nonché una sala per eventi e incontri aziendali.

Il Bristoria Hotel Yangzhou avrà invece 312 camere, oltre a una varietà di sale riunioni e spazi funzionali, come scrive TopHotelNews. Avrà un’atmosfera più rilassata rispetto al vicino hotel Kempinski e sarà rivolto ai viaggiatori d’affari in visita nella regione. Entrambi gli alberghi saranno ospitati in classici edifici cinesi, a meno di un’ora dall’aeroporto internazionale di Yangzhou Taizhou e collegati direttamente a Nanchino e Shanghai tramite un treno ad alta velocità.