LVG Group cresce a doppia cifra, le stime per il 2024

Indicatori in forte aumento per LVG Group, che comprende la società di gestione alberghiera LVG Management e altre attività di consulenza e formazione per l’hospitality.

Il gruppo, che ha archiviato il 2023 con un fatturato di 10,5 milioni di euro, stima quest’anno di registrare un incremento di 52,3 punti percentuali, chiudendo a 16 milioni.

Come riporta Pambianco Hotellerie sono in forte incremento anche le cifre di LVG Management che, dopo aver chiuso lo scorso esercizio a 9,5 milioni, prevede per quest’anno di arrivare a ottenere ricavi per 14 milioni di euro, un bilancio che rappresenterebbe un incremento di 47,3 punti percentuali rispetto al 2023.