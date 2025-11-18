LVG Hotel Collection destagionalizza: partono le aperture nei mesi off

Aperture fuori stagione. Questa la strada intrapresa da LVG Hotel Collection per rendere sostenibile e profittevole l’attività alberghiera durante tutto l’anno. Alla luce dei risultati ottenuti con l’esperimento de Il Chiostro di Verbania, la società ha deciso di applicare lo stesso approccio anche ad altre strutture del proprio portafoglio. A partire dall’Hotel Majestic di Alassio, che nel 2026 accoglierà gli ospiti già nel mese di febbraio, anticipando di circa due mesi la stagione estiva tradizionale.

Con l’apertura nei ‘mesi off’ il Chiostro di Verbania ha registrato una crescita di fatturato del 50%. Il tasso di occupazione ha raggiunto risultati record, passando dal 47% nel novembre 2023 al 72% nel novembre 2024, mentre il mese di marzo ha registrato un incremento dal 86% del 2023 al 93% nel 2025.

“Il lavoro sul Chiostro è la dimostrazione di come un hotel possa performare in modo sostenibile durante tutto l’anno, se gestito con una strategia integrata e una visione di lungo periodo”, spiega Claudio Lavagna, ceo di LVG Group. “La destagionalizzazione è una delle leve su cui agiamo, ma non l’unica: il nostro obiettivo è far funzionare gli hotel valorizzando ogni struttura nella sua unicità, grazie a strategie di pricing efficaci, marketing mirato e relazioni con il territorio. L’esperienza maturata a Verbania ci ha dimostrato che è possibile far vivere le destinazioni anche oltre i periodi canonici di turismo. Aprire il Majestic in anticipo significa credere nel valore del territorio e offrire ai viaggiatori un’esperienza di qualità in ogni stagione”.

La strategia di destagionalizzazione di LVG Group non si fonda solo su leve economiche e commerciali, ma anche su relazioni solide con i territori e le loro istituzioni culturali, con l’obiettivo di promuovere un’offerta integrata e sostenibile anche nei mesi di bassa stagione.