Marriott esplora l’outodoor con Postcard Cabins eTrailborn

Marriott punta anche sull’outdoor per il 2025. Il colosso alberghiero ha infatti acquisito il marchio Postcard Cabins e ha lanciato un accordo a lungo termine con Trailborn, nell’ottica di sviluppare una collezione dedicata all’outdoor nel corso del prossimo anno.

“Marriott si impegna da tempo a offrire esperienze di viaggio incredibili per ogni scopo di viaggio. Poiché gli ospiti sono sempre più interessati ai viaggi immersi nella natura, siamo entusiasti di ampliare l'incredibile ampiezza del nostro portfolio e di dare il benvenuto ai portfolio Postcard Cabins e Trailborn in Marriott Bonvoy, offrendo più sistemazioni ed esperienze in destinazioni outdoor“ dice Leeny Oberg, chief financial officer e vicepresidente esecutivo, development, Marriott International su Travel Daily News.

Le strutture Postcard Cabins e Trailborn sono destinate a migliorare il già solido portfolio di destinazioni di Marriott Bonvoy in tutto il mondo con l'aggiunta di sistemazioni alternative, come piccole case e bungalow in destinazioni naturali e alloggi unici vicino a meraviglie all'aria aperta come parchi nazionali, deserti, aree sciistiche e litorali.

Sia Postcard Cabins che Trailborn dispongono di strutture outdoor negli Stati Uniti.