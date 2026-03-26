Marriott International accelera nel segmento midscale in Europa con il lancio di Series by Marriott

Marriott International accelera nel midscale europeo e porta al debutto il brand Series by Marriott con 11 progetti tra Italia e Regno Unito. L’operazione coinvolge sei strutture italiane con Amapa Group e cinque nel Regno Unito con Splendid Hospitality Group. Le destinazioni includono Montesilvano, Peschici, Pomezia, Rimini, Valmontone e Venezia, oltre a Londra, con hotel a Earls Court, Euston e Kings Cross.

Il progetto rafforza la strategia di crescita nel segmento midscale, già avviata nel 2023 con Four Points Flex by Sheraton, oggi a quota 40 hotel e oltre 4.500 camere in sette mercati. Il nuovo brand punta su conversioni rapide e costi competitivi, mantenendo identità locale e accesso a Marriott Bonvoy, che conta circa 271 milioni di iscritti. In Italia Amapa gestisce 21 hotel e svilupperà una nuova apertura a Valmontone. Nel Regno Unito Splendid opera 24 hotel con oltre 2.500 camere e prevede ulteriori espansioni.