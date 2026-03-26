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Marriott International accelera nel segmento midscale in Europa con il lancio di Series by Marriott

Marriott International accelera nel segmento midscale in Europa con il lancio di Series by Marriott

Marriott International accelera nel midscale europeo e porta al debutto il brand Series by Marriott con 11 progetti tra Italia e Regno Unito. L’operazione coinvolge sei strutture italiane con Amapa Group e cinque nel Regno Unito con Splendid Hospitality Group. Le destinazioni includono Montesilvano, Peschici, Pomezia, Rimini, Valmontone e Venezia, oltre a Londra, con hotel a Earls Court, Euston e Kings Cross.

Il progetto rafforza la strategia di crescita nel segmento midscale, già avviata nel 2023 con Four Points Flex by Sheraton, oggi a quota 40 hotel e oltre 4.500 camere in sette mercati. Il nuovo brand punta su conversioni rapide e costi competitivi, mantenendo identità locale e accesso a Marriott Bonvoy, che conta circa 271 milioni di iscritti. In Italia Amapa gestisce 21 hotel e svilupperà una nuova apertura a Valmontone. Nel Regno Unito Splendid opera 24 hotel con oltre 2.500 camere e prevede ulteriori espansioni.

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