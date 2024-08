Namibia, riapre il Wilderness Desert Rhino Camp

Il nuovo Wilderness Desert Rhino Camp è aperto. Il campo ubicato nel Damaraland, in Namibia, ha riaperto i battenti completamente ristrutturato.

“Dopo mesi di attenta pianificazione, siamo lieti di svelare questo nuovo campo e di continuare a guidare il turismo della conservazione nella Palmwag Concession. Come ex stazione di ricerca sul campo sui rinoceronti, il Desert Rhino Camp si è evoluto in una destinazione di prim’ordine, sottolineando il nostro impegno nei confronti dei nostri partner e la nostra esclusiva coalizione per la conservazione tra Wilderness, Save the Rhino Trust Namibia (SRT) e le ‘Big 3’ Community Conservancies della zona” , ha detto in un intervento riportato da TravelDailyNews Alex Henderson, amministratore delegato di Wilderness Namibia.

Offrendo un’esclusiva location nel deserto, il campo offre agli ospiti opportunità uniche di seguire le tracce dei rinoceronti a piedi e in auto con le guide Srt. Questa esperienza immersiva consente agli amanti della natura di supportare attivamente la conservazione dei rinoceronti neri della Namibia, sperimentando al contempo la biodiversità della regione, popolata da zebre di montagna, giraffe, orici, springbok, kudu e sciacalli dalla gualdrappa. Occasionalmente, vengono avvistati predatori come ghepardi e leopardi, nonché una serie di specie di rettili e uccelli.

“Anche la nostra esperienza culinaria riflette l’etica di conservazione del campo, enfatizzando la sostenibilità attraverso menù consapevoli e l’uso di ingredienti regionali. La passione dello chef Namwandi per la narrazione culinaria arricchisce ogni piatto, invitando gli ospiti a un viaggio immersivo attraverso il panorama gastronomico della Namibia”.