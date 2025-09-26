NHow Hotels & Resorts ha inaugurato la sua prima sede romana, la seconda in Italia dopo quella di Milano. La struttura, 4 stelle e 260 camere in pieno centro della Capitale, si candida a essere un punto di riferimento nel panorama dell’ospitalità, con uno stile che cerca di omaggiare i fasti e le bellezze dei monumenti romani, rivisitandoli in chiave moderna.

“Con questo albergo lifestyle abbiamo voluto rivoluzionare il concetto di ospitalità - ha dichiarato il direttore di NHow Roma, Gino Giacchetti -, abbiamo voluto farne quasi un hub creativo, con un concept irriverente, in linea con lo spirito non convenzionale del brand NHow, che vuole dare all’hotellerie un approccio esperienziale”.

Completa l’offerta un centro congressi da 10 sale per un totale di 600 posti. Con quello di Roma salgono a 10 le proprietà NHow nel mondo, con una forte presenza in quasi tutte le principali capitali europee e nel continente americano. Il brand fa parte del gruppo Minor Hotels, che conta 560 strutture ricettive in tutto il mondo. “Questa di Roma rientra nella nostra strategia di espansione - ha dichiarato Gonzalo Aguilar, chief executive officier per l’Europa e le Americhe del gruppo Minor Hotels -. Entro il 2027 vorremmo arrivare ad avere 850 hotel, suddivisi nei nostri 12 brand. Abbiamo 60 strutture in Italia e questo ne fa un Paese chiave del nostro portfolio, e Roma è l’esempio della nostra ambizione”.