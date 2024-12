Palladium e Wyndham rafforzano la collaborazione in Europa

Si stringe il legame tra Palladium Hotel Group e Wyndham Hotels & Resorts. Cinque resort all-inclusive delle Baleari di proprietà del gruppo spagnolo si andranno ad affiancare ai marchi Registry Collection Hotels® e Trademark Collection® di Wyndham.

L’operazione rafforza così la collaborazione avviata dai due player nel 2022, rappresentando per entrambi un’alleanza strategica commerciale volta a spingere la vendita dei rispettivi alberghi in Europa e in America.

“Negli ultimi due anni, il nostro rapporto con Wyndham Hotels & Resorts si è rapidamente dimostrato uno dei più preziosi. L’espansione verso parte del nostro portfolio europeo è un passo naturale e sottolinea la nostra continua fiducia in Wyndham così come il potere e il potenziale che vediamo nella nostra alleanza commerciale strategica”, spiega Sergio Zertuche, csmo, Palladium Hotel Group.

“Grazie alla nostra partnership in espansione con Palladium Hotel Group - aggiunge Dimitris Manikis, presidente Emea Wyndham Hotels & Resorts -, Wyndham non solo soddisfa ma supera queste aspettative. Con la crescita della nostra collaborazione, prevediamo di offrire ancora più opzioni all-inclusive in destinazioni diverse e ricercate”.