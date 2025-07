Pellicano Hotels Italy, la new entry umbra è un’ex abbazia

Pellicano Hotels Italy si espande in Umbria con l’acquisizione di La Badia, una proprietà di 3.400 metri quadrati tra le colline, appena fuori dalla storica cittadina di Orvieto, che aprirà nel 2027.

Situata a soli 10 minuti dall’autostrada che collega Roma a Firenze, La Badia è un’ex abbazia benedettina le cui origini risalgono tra il VI e il XII secolo. La proprietà comprende una rara torre dodecagonale, una chiesa romanica, giardini e quasi 30 ettari di boschi e terreni incontaminati.

Grazie a un investimento totale di oltre 43 milioni di euro - che comprende sia le acquisizioni che i restauri - l’hotel, che operava in precedenza come struttura a 4 stelle con 27 camere, sarà completamente ripensato secondo la visione di Marie-Louise Sciò, valorizzando e esaltando il carattere unico e originario del complesso.

La trasformazione darà vita a un hotel di 24 camere curate nei minimi dettagli, immerse in giardini progettati nel rispetto dello spirito e della serenità che si respira nell’antica abbazia. I servizi includeranno una piscina all’aperto, una spa con cabine per trattamenti, una boutique, un campo da tennis, un’area fitness, un ristorante e un bar.

Intanto Pellicano Hotels Italy festeggia il celebre Hotel Il Pellicano per i suoi 60 anni, proponendo agli ospiti esperienze come le escursioni sulla barca privata Morgan 44 per quattro persone accompagnati da uno skipper, o le serate gastronomiche che partiranno il 29 agosto dall’hotel per proseguire anche nelle altre due strutture del gruppo: il 12 settembre a La Posta e il 18 ottobre al Mezzatorre Hotel & Thermal Spa.