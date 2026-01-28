Planetaria Hotels: per le Olimpiadi l’Après-Ski Social Club negli hotel di Milano

In occasione delle grandi competizioni Milano–Cortina, Planetaria Hotels porta in città un nuovo rituale: nasce l’Après-Ski Social Club, un format coinvolgente e conviviale che trasforma alcuni degli hotel più iconici di Milano in vere e proprie basi alpine.

Il circuito Après-Ski Social Club by Planetaria Hotels coinvolge Château Monfort, Hotel Indigo Milano ed Enterprise Hotel. Il format sarà attivo tutti i giorni dal 6 al 22 febbraio, dalle 16.30 alle 19.30, e offrirà agli ospiti la possibilità di seguire le competizioni in compagnia, degustare drink e piatti ispirati alla tradizione alpina e vivere un’esperienza pensata per il pubblico urbano e curioso.

Gli spazi interni si trasformano in chalet urbani, con allestimenti ispirati alle baite di montagna, materiali caldi, dettagli in legno, luci soffuse e un’atmosfera accogliente.

L’inaugurazione è fissata per giovedì 5 febbraio, con una serata speciale su invito che coinvolge contemporaneamente due hotel: Château Monfort e Hotel Indigo Milano. Un unico evento, due location, una sola atmosfera: quella dell’Après-Ski tra bombardini, DJ set coinvolgenti e scenografie dal forte impatto visivo, per una serata che darà vita a un racconto fatto di creatività, stile e spirito di condivisione.

Giovedì 12 febbraio sarà invece la volta dell’Enterprise Hotel, che inaugura il proprio Après-Ski Social Club con una serata dedicata, sempre su invito, entrando ufficialmente nel circuito Après-Ski Planetaria.

Da quel momento e fino alla fine delle competizioni di sport invernali, tutti e tre gli hotel manterranno attivo il format, diventando punti di riferimento per vivere insieme le giornate e le serate di gara, seguire le competizioni, incontrarsi e condividere il gusto dell’inverno.

Il format è a ingresso libero ed è disponibile, su richiesta, per prenotazioni di gruppo, eventi aziendali o formule di buyout, offrendo un’esperienza personalizzata in un contesto esclusivo e altamente scenografico.