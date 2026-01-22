Ancor prima dell’inaugurazione, i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina 2026 hanno permesso a Visa di lasciare un’eredità duratura e inclusiva all’offerta dei territori italiani. Lo storico main sponsor dell’evento, in calendario dal prossimo 6 febbraio, ha infatti accompagnato 15mila pmi di Lombardia, Veneto e Trentino Alto Adige alla completa digitalizzazione, in aggiunta al milione già coinvolte nei cinque anni post-Covid.

“Ristorazione e alberghiero sono i due ambiti maggiormente privilegiati - hanno spiegato Stefano Stoppani e Diana Bianchedi, rispettivamente country manager Visa Italia e chief strategy planning&legacy officer Fondazione Milano Cortina 2026 -, ma grazie alla nuova edizione del progetto ‘She’s next’ con oltre 200 partecipanti, il 2025 è riuscito a conferire un forte impulso anche alla microimprenditoria femminile legata al benessere e allo sport, mentre a breve il progetto ‘She leads” permetterà di formare una cinquantina di imprenditrici dell’area milanese giovandosi di un fondo di 250mila euro di Visa Foundation”.

Grazie alla partnership della società leader nei pagamenti digitali, circa 300 microimprese delle tre tre regioni avranno inoltre la possibilità di essere promosse sfruttando canali e app di Visa per offrire servizi scontati, qualora questi siano acquistati con carte di pagamento del network. Il 30% dei nuovi collaboratori all’evento è stato invece coinvolto mediante il progetto Gen26 rivolto a scuole e università, parallelamente al progetto Dual Career per consentire di sviluppare contemporaneamente studi e attività sportiva. L’ampia adozione della tecnologia tap-on sui mezzi pubblici, infine, sta fluidificando positivamente i flussi urbani/aeroportuali e avvicinando nuovi utenti alla digitalizzazione dei pagamenti.