Property Managers: “Grave definire sleale chi ha un modello diverso dagli alberghi”

Property Managers Italia torna a difendere il modello degli affitti brevi ‘regolari’.

“Trovo molto grave che Confcommercio Toscana definisca sleale e illegittimo chi ha un modello di business diverso dalla ricettività tradizionale - ha dichiarato in una nota Lorenzo Fagnoni, presidente di Property Managers Italia e ceo di Apartments Florence, rispondendo all’associazione sul tema affitti brevi -. Questo non è difendere la concorrenza leale: è semplicemente egoismo di categoria”.

“Dire che i privati che affittano non pagano le tasse e non portano benefici è falso – aggiunge Fagnoni –. I proprietari versano le imposte con la cedolare secca e, soprattutto, dietro tanti annunci cosiddetti privati ci sono agenzie professionali che operano in nome e per conto dei proprietari, dando lavoro a centinaia di persone e creando Pil”.

II presidente di Property Managers conclude: ““Io credo che la vera sfida non sia mettere in competizione privati e imprese, ma costruire regole eque e trasparenti per tutti, che garantiscano sostenibilità urbana, qualità dell’offerta e corretto gettito fiscale. Questo è il quadro generale a cui dovremmo guardare, invece di portare acqua al proprio mulino dimenticando il prossimo”.