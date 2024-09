Radisson rilancia prizeotel: ora si chiama Prize by Radisson

Inizia un nuovo corso per il marchio prizeotel di Radisson. Il brand cambia nome in Prize by Radisson e si appresta ad aggiungere al suo portfolio altri due indirizzi in Europa centrale, che lo porteranno a crescere ulteriormente in Germania e Polonia.

Il rebranding di prizeotel e il potenziamento dell’offerta, spiega Elie Younes, vicepresidente esecutivo e global chief development officer di Radisson Hotel Group, “rappresentano un traguardo importante per espandere la portata globale del marchio e aumentare il suo appeal internazionale per i nostri ospiti e proprietari”.

Il nuovo naming - riporta traveldailynews.com - è pensato per non snaturare il brand, nato per offrire una proposta di fascia media economica e al contempo di carattere.