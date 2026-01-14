Sicilia, la stagione di Adler Spa Resort nel segno del turismo esperienziale

Dopo la consueta pausa invernale, Adler Spa Resort Sicilia riaprirà il 5 febbraio 2026, confermando il proprio posizionamento come destinazione di riferimento per un turismo esperienziale e consapevole.

L’eco-resort di Siculiana inaugura la nuova stagione con un calendario di proposte che intrecciano natura, movimento e benessere: dal percorso botanico-culturale tra i mandorli in fiore al trekking nelle Gole del Lupo fino al Castello di Poggiodiana, passando per il ritiro di Tai Chi in programma dal 15 al 22 febbraio.

Esperienze pensate per rallentare e riconnettersi, in linea con una visione di ospitalità che mette al centro il valore del tempo e della rigenerazione profonda. Come sottolinea il direttore Sami Aglietti, il vero lusso oggi è offrire un luogo capace di far sentire l’ospite “a casa”, immerso in un territorio autentico e ancora sorprendente.