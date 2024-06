Sostenibilità ambientale in hotel, gli obiettivi di Ihs

La sua mission è affiancare le strutture ricettive nel raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità ambientale, finanziaria e di governance previsti dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. Il suo nome è Integrated Hotel Services - Ihs, è nata nel 2011 ed è tra le società di punta della holding Navest Service Industries.

Ihs è cresciuta tanto da arrivare a operare non solo nelle grandi città come Milano, Torino e Roma, ma anche nelle regioni con maggiore presenza turistica, in primis - come spiega Corriere della Sera - Sardegna, Puglia, Sicilia e Calabria. “Il nostro obiettivo - spiega Salvatore Avola, ceo e fondatore di Ihs - è offrire ai clienti un servizio ‘esterno’ che, per professionalità e affidabilità di gestione, deve avere tutti i caratteri di un servizio ‘interno’”.

Il fatturato è passato da circa 6 milioni di euro a 20 milioni negli ultimi cinque anni. “Non siamo un semplice fornitore, ma un vero e proprio partner per le strutture, che affianchiamo nel loro percorso Esg fornendo una serie di servizi che, oltre a quello originario, prevedono anche le manutenzioni, l’ottimizzazione dei consumi energetici ed idrici, la corretta gestione dei rifiuti e la mobilità aziendale”. Durante l’emergenza sanitaria Ihs ha ideato e prodotto un disciplinare tecnico “per garantire la sicurezza all’interno delle camere e una sana fruizione degli spazi comuni di hotel e resort”.