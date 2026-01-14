Un hotel sulla Luna nel 2032: l’ambizioso piano che arriva dalla California

Il grande sogno di viaggiare sulla Luna potrebbe diventare concreto stando all’ambizioso progetto che arriva dalla California, dove una giovane startup vorrebbe realizzare il primo hotel basato sul nostro satellite, con apertura già a partire dal 2032.
La Galactic Resource Utilization Space (GRU Space) ha infatti già iniziato le prenotazioni (a pagamento) con una proposta che combina il turismo spaziale di ultra-lusso con un piano infrastrutturale a lungo termine: iniziare con un piccolo habitat gonfiabile per pochi ospiti, per poi progressivamente renderlo più solido ed espanderlo utilizzando le risorse locali (Isru).
Sul proprio sito, si legge su eTurbonews, GRU Space descrive una roadmap che culminerebbe in un modulo di hotel gonfiabile pressurizzato consegnato da un pesante lander lunare e allestito per ospitare fino a quattro ospiti per soggiorni di più giorni.
La sezione delle prenotazioni specifica che se il candidato viene selezionato potrebbe dover versare un anticipo compreso tra 250mila e un milione di dollari a seconda delle opzioni prescelte, con la possibilità di chiedere il rimborso integrale in caso di rinuncia.
Remo Vangelista