Una posizione unica, nel cuore di Roma, e un restyling eseguito con grande attenzione: riapre a Roma Maison Roma Piazza di Spagna | UNA Esperienze, ex Hotel Art by the Spanish Steps, boutique hotel 4 stelle di design ricavato da un antico collegio.

“È una tappa importante nell’ambito dello nostro sviluppo su Roma, dove abbiamo 4 strutture sulle 53 totali italiane e rispecchia i valori di cui vogliamo essere ambasciatori nella capitale, in primis il forte legame con il territorio, puntando sulla qualità delle strutture, dei collaboratori, del f&b” ha commentato Giorgio Marchegiani, a.d. di Gruppo UNA.

“Abbiamo scelto Francesca Fiumanò come direttrice per il suo human touch e gusto - prosegue l’a.d. -. Ci troviamo in una posizione unica, sulla via Margutta tanto amata dagli artisti della Dolce Vita, culla di atelier, antiquari e gallerie d’arte, ma come suggerisce il nostro nome questo luogo vuole essere prima di tutto una ‘casa’, dove si respira pace e riservatezza nel cuore di Roma. Con l’ambizione di offrire attenzioni dedicate ed esperienze personalizzate”.