Uvet Hotels compie un balzo avanti nella gestione alberghiera salendo a 11 hotel in portfolio grazie all’ingresso di otto strutture: l’Hotel Piccolo di Portofino, il Royal di Positano, il Palumbalza di Porto Rotondo, l’Alaska di Cortina d’Ampezzo, l’Hotel Les Jumeaux di Courmayeur, il Miramonti di Corvara, il Ca’ Zusto e l’Hotel Giudecca a Venezia.

“L’espansione di Uvet Hotels in Italia dimostra la strategia del gruppo mirata a cogliere le opportunità dettate dal crescente interesse e dalla domanda in aumento da parte sia dei turisti stranieri sia italiani, verso il nostro Paese – sottolinea Luca Patanè, presidente del Gruppo Uvet –. Stiamo puntando su località esclusive che offrono un'esperienza autentica e un servizio personalizzato, con l'obiettivo di rispondere al meglio alle aspettative di una clientela internazionale esigente”.

La società ha anche deciso di confermare in toto gli organici delle strutture prese in gestione, per un totale di circa duecento dipendenti. “Crediamo fermamente che l'Italia, con il suo patrimonio culturale, la bellezza paesaggistica e l'eccellenza nel settore dell'ospitalità, rappresenti una destinazione di grande appeal per questa fascia di mercato – conclude Patanè -. Il nostro obiettivo è continuare a crescere e siamo alla continua ricerca di strutture in linea con i nostri standard anche per offrire un ricco ventaglio di scelte per i nostri clienti”.