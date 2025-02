Viva Resorts by Wyndham, prenotazioni in crescita del 9%

Il 2024 di Viva Resorts by Wyndham si chiude con un aumento costante delle presenze, con una media di crescita di due punti percentuali rispetto al 2023. Guardando al futuro, Viva Resorts by Wyndham punta a nuove strategie di consolidamento per il 2025.

Amanda Santana, executive vice president sales & marketing di Viva Resorts by Wyndham, ha spiegato: “Il 2024 è stato un anno di grande soddisfazione per noi, e accogliamo con favore la crescita del mercato italiano, che ha registrato un significativo +8% di presenze. Il mercato è dinamico e in forte crescita, e le prospettive per il 2025 sono molto promettenti. Se il trend attuale verrà confermato, ci aspettiamo un ulteriore incremento delle presenze italiane fino al 10%”.

Attualmente, le prenotazioni per il 2025 registrano già un incremento del 9% rispetto al 2024, con un +7% specificamente dal mercato italiano. Si evidenzia inoltre un aumento delle prenotazioni anticipate e una ripresa significativa del segmento gruppi, mentre la clientela individuale continua a caratterizzarsi per un alto tasso di repeater.

Oltre all’Italia, i principali mercati di riferimento per Viva Resorts by Wyndham sono Stati Uniti, Canada, Sud America e Repubblica Dominicana. Gli ultimi due continuano a registrare ottime performance in tutte le strutture. Tra i resort che nel 2024 si sono distinti per i risultati positivi si segnalano Viva Wyndham Dominicus Beach e Viva Wyndham Dominicus Palace (Bayahibe), Viva Azteca by Wyndham e Viva Maya by Wyndham (Riviera Maya), Viva V Samaná by Wyndham (adults only, Samaná).

“Per il 2025 prevediamo, a livello generale, di consolidare la nostra presenza sul mercato, senza perdere di vista le dinamiche geopolitiche che influenzano i flussi turistici internazionali. È fondamentale essere presenti, partecipare alle fiere, mantenere i rapporti con i nostri clienti e lavorare insieme per consolidare e, dove possibile, crescere ulteriormente nel 2025”.

“Uno dei nostri obiettivi per il 2025 è marcare ulteriormente la nostra posizione in Messico, con particolare attenzione al Viva Azteca by Wyndham, oltre a consolidare il successo dei resort Viva Dominicus Beach e Viva Palace by Wyndham. Allo stesso tempo, stiamo lavorando affinché anche il nostro resort più recente, Viva Miches by Wyndham, possa posizionarsi al meglio sul mercato”.