Xenia Hotellerie Solution ha reso noti i risultati preconsuntivi 2024 e il piano industriale 2025-2028. In dettaglio, la società attiva nel settore travel&tourism come hospitality company con servizi di accommodation e una propria catena alberghiera (Phi Hotels), ha evidenziato un fatturato 2024 pari a 57,2 milioni di euro. Il piano strategico punta a più che raddoppiare il fatturato, superando i 120 milioni di euro entro il 2028.

L’Ebitda è stato pari a 2,5 milioni di euro, con marginalità del 4,4% e a fine piano si prevede di arrgiungere il 10%-12%.

Nei primi due anni di piano industriale, si prevedono investimenti pari a 25 milioni di euro, mentre nel biennio 2027-2028 gli investimenti sono previsti in linea con il 2025-2026, ma verranno più puntualmente quantificati più avanti.

Nuove acquisizioni

Xenia prevede inoltre una crescita per linee esterne attraverso nuove acquisizioni di alberghi e operatori verticali dell’incoming, con costante attenzione ai temi Esg.

Per Phi Hotels è previsto un nuovo posizionamento, con oltre 25 strutture alberghiere a 4 stelle, prevalentemente del Centro-Nord Italia, orientate alla clientela premium del business travel e del leisure. I ricavi preventivati saranno il frutto di un nuovo mix, con crescita dei pesi di Phi Hotels, dell’incoming e del wholesaler. Fra le azioni in programma, la riconfigurazione del ‘crew accommodation’ in chiave più consulenziale e tecnologica.

In piano anche lo sviluppo di un incoming operator focalizzato sul turismo esperienziale nella provincia italiana. Infine, si prevede anche la crescita del business wholesaler per sviluppare la beds bank e per capitalizzare l’infrastruttura tecnologica e di analisi.

Ercolino Ranieri, amministratore delegato di Xenia, ha dichiarato: “I dati preconsuntivi dell’esercizio 2024 sono in linea con le nostre previsioni di ricavi. Tutte le linee di business hanno ben performato. Nel corso dell’esercizio abbiamo investito molto nella nuova organizzazione della nostra struttura per avviare con decisione il nostro nuovo piano aziendale 2025-2028. Ci sono state quattro nuove aperture Phi Hotels e sono stati avviati nuovi segmenti di attività nella linea di business accommodation che troveranno consolidamento nell’esercizio 2025. I relativi costi non ricorrenti hanno limitato l’Ebitda che si attesta a circa 2,5 milioni di euro, ma siamo consapevoli che si tratta di un fisiologico e necessario step che ha consentito importanti evoluzioni a sostegno del piano di medio termine. Sono molto buoni anche gli indicatori qualitativi che confermano il positivo andamento degli investimenti. Questo piano è la naturale evoluzione del nostro progetto aziendale. Xenia intende proseguire nel proprio obiettivo di voler diventare una hospitality company tra le più rappresentative nell’offerta turistico-alberghiera nella provincia italiana e, in particolare, nel Centro-Nord dell’Italia”.

“Il nuovo progetto aziendale - prosegue Ranieri - rende evidente quanto l’implementazione prenda a riferimento una crescita che, prevalentemente, sarà alimentata per linee esterne. Dopo due anni di pandemia e due di forte ripresa, non solo siamo riusciti a restare saldi ma anche a crescere. Guerre, rincari energetici e complicazioni nel reperire il personale sono stati le principali difficoltà incontrate e per oltrepassare le quali ci siamo affidati all’esperienza del nostro saper fare. Xenia ha una storia di oltre trent’anni nel settore dell’hospitality, tanto nella domanda quanto nell’offerta di questo business. È soprattutto una storia di flessibilità, elemento che si è rivelato di grande supporto sia nell’adattamento alle nuove situazioni che ad anticipare e intercettare nuovi trend. Per quanto sfidante, quello di Xenia è un piano ragionato e ragionevole, oltre che supportato da osservatori esterni certificati. Siamo dunque già al lavoro su questi nuovi obiettivi”.