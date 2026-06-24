Zucchetti entra nel capitale sociale di Titanka Spa

Zucchetti Hospitality entra nel capitale sociale di Titanka Spa, azienda sammarinese specializzata nello sviluppo di tecnologie digitali, crm, strategie di marketing e soluzioni web per hotel. L’operazione, annunciata in una nota alla stampa, punta a unire la forza di uno dei maggiori gruppi tecnologici europei con i 26 anni di esperienza maturata da Titanka nel supportare le imprese turistiche nella crescita del fatturato diretto e nella valorizzazione della propria presenza digitale.

Titanka porta in dote al Gruppo Zucchetti un portfolio di competenze e tecnologie consolidato nel tempo: il crm turistico Mr Preno, servizi avanzati di digital marketing, seo & geo, social media marketing, sviluppo web e consulenza strategica dedicata esclusivamente al mondo del turismo. Senza contare le oltre 2.500 strutture ricettive supportate tra hotel e camping village.

L’ingresso di Zucchetti Hospitality nel capitale della società apre una nuova fase di sviluppo, accelerando gli investimenti in innovazione, fanno sapere le aziende, ampliando la diffusione delle piattaforme software e rafforzando la capacità di offrire al mercato soluzioni sempre più integrate.

I dettagli dell’accordo

L’operazione consolida, inoltre, una collaborazione industriale già avviata da tempo tra le due aziende, che negli anni hanno sviluppato integrazioni tecnologiche e sinergie commerciali.

L’accordo, prosegue la nota stampa, prevede la totale continuità dell’attuale governance e del management di Titanka, garantendo la piena valorizzazione delle competenze, della cultura aziendale e della capacità innovativa che hanno reso l’azienda un partner strategico per migliaia di imprese turistiche. Con questa operazione, Zucchetti Hospitality, conferma il proprio orientamento verso il settore dell’ospitalità e rafforza ulteriormente il percorso di crescita di un comparto sempre più centrale per l’economia italiana.

I commenti dei vertici

Marco Baroni, ceo di Titanka commenta: “Questa operazione rappresenta molto più di un investimento: è l’incontro tra due realtà che condividono la stessa visione del futuro dell’ospitalità. Da oltre ventisei anni aiutiamo hotel e camping village a crescere attraverso la tecnologia, il marketing e la vendita diretta. Oggi, insieme a Zucchetti Hospitality, possiamo accelerare ulteriormente questo percorso, investire nello sviluppo delle nostre piattaforme software e mettere a disposizione del mercato un’offerta ancora più completa e innovativa”.

Angelo Guaragni, amministratore delegato di Zucchetti Hospitality, dichiara: “Con Titanka condividiamo da tempo una visione comune: aiutare le strutture ricettive a crescere attraverso l’innovazione. Questa operazione rafforza ulteriormente la nostra strategia nel settore hospitality e ci permette di offrire al mercato una proposta unica, in grado di integrare software gestionali, strumenti di distribuzione, crm, marketing digitale e servizi specializzati. Titanka rappresenta una delle eccellenze italiane nel turismo digitale e il suo ingresso nel nostro ecosistema amplia significativamente il valore che possiamo generare per clienti e partner”.