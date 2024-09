Nuove strategie per un turismo sostenibile, valorizzazione delle eccellenze e tutela della tradizione, innovazione e AI. Questi alcuni dei temi che saranno al centro del primo G7 Turismo, che si terrà a novembre a Firenze.

Mentre si attende di conoscere la data ufficiale dell’evento, il Mitur ha anticipato alcuni dettagli sui protagonisti e sugli argomenti su cui si concentreranno i lavori.

Insieme ai ministri del Turismo del G7 (Italia, Canada, Francia, Germania, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti, Unione europea) accorreranno nel capoluogo toscano esponenti di altri Paesi esteri e i vertici di importanti organizzazioni internazionali.

“Un evento unico nel suo genere - fa sapere il Ministero -, che metterà al centro del dibattito le sfide e le opportunità del settore turistico in un’epoca di grandi cambiamenti. Una scelta non casuale, che vuole celebrare la bellezza e l’unicità del patrimonio artistico italiano e sottolineare il ruolo fondamentale che il turismo svolge nello sviluppo economico e sociale nella nostra nazione e a livello globale. Un appuntamento storico che offrirà l’opportunità di discutere e definire nuove strategie per promuovere un turismo sostenibile e di qualità, tra la tradizione delle eccellenze identitarie italiane e l’innovazione dell’intelligenza artificiale”.