‘Too much’: è troppo. Questa la laconica ma inequivocabile scritta che è comparsa sulla neve dell’Alpe di Siusi. Poche lettere in colore rosso, ben visibili anche da lontano, per protestare contro la presenza dei turisti, giudicata eccessiva. Le parole sono comparse nella vicinanza della cabinovia, simbolo dell’accesso ‘rapido’ alla zona.

La scritta, come riporta repubblica.it, è stata ripetuta tre volte e posizionata in modo da essere ben visibile proprio da chi sale a bordo della cabinovia.

Anche l’Alto Adige dunque si va ad aggiungere all’elenco delle destinazioni in cui sta sorgendo la protesta contro l’overtourism. Ma per la regione non è la prima volta: a Ferragosto nei pressi della funivia che collega Bolzano con Soprabolzano era comparsa una ‘corsia preferenziale’ con la scritta ‘priority’, come a voler sottolineare il diritto dei residenti di muoversi liberamente. E anche sui sentieri iniziano a comparire scritte ‘tourist go home’. E le parole sono arrivare, come graffito, anche sulle Tre Cime di Lavaredo, a più di 2mila metri di latitudine.