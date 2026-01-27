Biglietti del Colosseo: confermata la multa a CoopCulture

È stata confermata la maximulta da 7 milioni di euro inflitta nell'aprile dello scorso anno dall'Antitrust alla cooperativa CoopCulture, che gestiva i servizi di biglietteria del Parco Archeologico del Colosseo.

Lo ha deciso il Tar del Lazio secondo cui CoopCulture ha contribuito, in piena consapevolezza, al fenomeno della grave e prolungata indisponibilità dei biglietti di ingresso per il Colosseo a prezzo base, riservandoli abbinati alle proprie visite didattiche, da cui traeva rilevanti benefici economici”.

La cooperativa ha presentato ricorso al Consiglio di Stato. (r.s.)