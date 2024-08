I borghi italiani protagonisti sui social. Da una ricerca realizzata da SocialData - azienda specializzata in analisi, previsioni e predizioni - in collaborazione con l’Associazione Civita emerge come le piccole gemme della Penisola stiano accrescendo negli ultimi anni la loro presenza online. Una tendenza che riflette l’interesse crescente del pubblico e dei turisti verso queste località.

La ricerca, condotta tra il 18 luglio 2023 e il 18 luglio 2024, ha analizzato le menzioni, le interazioni e il sentiment relativo al tema dei borghi italiani sui social media e altre piattaforme online, rilevando complessivamenbte oltre 58.700 menzioni e un totale di 10,3 milioni di interazioni.

Amalfi guida la classifica dei più citati, con 20 mila menzioni e 700mila interazioni. Seguono Positano, con 18 mila menzioni e 650.000 interazioni; Peccioli (Toscana), Bellagio (Lombardia), Tropea (Calabria), Maratea (Basilicata), Ronciglione (Lazio) e Soave (Veneto).

Il sentiment generale è stato prevalentemente positivo (72%), con un numero molto limitato di percezioni negative, indice del forte appeal di questi luoghi.

Tra i social network, Instagram si conferma come la piattaforma principale per il coinvolgimento, rappresentando una percentuale significativa delle menzioni per tutti i borghi analizzati. Questo suggerisce che le immagini e i contenuti visivi abbiano un impatto enorme sull’interesse del pubblico. La capacità di un borgo di presentarsi attraverso foto accattivanti e contenuti visivi di alta qualità sembra essere, infatti, un fattore determinante nel generare interazioni. Seguono Facebook e X-Twitter, con una presenza rilevante anche sui blog e altre fonti.