Cinecittà World: al via la stagione di Halloween

Apre la stagione di Halloween a Cinecittà World, il parco tematico alle porte di Roma, quarto per dimensione in Italia. A guidarla per la prima volta c’è David Tommaso, dallo scorso mese di luglio nuovo general manager: “l'estate appena conclusa è stata una stagione costante, in un anno che definirei altalenante – ci ha dichiarato -. Il Giubileo non ci ha portato nessun vantaggio. La festa di halloween invece apre grandi possibilità. In questo mese ci aspettiamo tra le 80 e le 100 mila presenze”.

Nel futuro il parco punterà a rafforzare il suo legame con il mondo del cinema, a cominciare da un tributo a Dario Argento e al film “Profondo rosso” che quest’anno compie 50 anni. “Stiamo lavorando perché entro l’estate 2026 potremo avere l’inizio dei lavori”, ha concluso David Tommaso.

Roberto Saoncella