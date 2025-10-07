Gruppo Numa: nasce il portfolio multibrand

Per accelerare l’espansione nelle principali città europee, il Gruppo Numa crea un nuovo portfolio multibrand, composto dai brand Numa e dal ramo lifestyle premium Native by Numa. L’obiettivo è servire diversi segmenti di mercato con offerte su misura, ampliando la gamma di viaggiatori, dagli ospiti tecnologici di Numa agli investitori real estate e proprietari di immobili nei mercati ad alta richiesta di Roma e Parigi.

Questo, infatti, promette esperienze autentiche, servizio personalizzato e design d’ispirazione locale in hotel e appartamenti e fissa gli obiettivi di crescita attraverso l’acquisizione di immobili di pregio da 80 a 300 unità nei quartieri centrali di Roma, Parigi, Zurigo, Nizza, Napoli, Dublino, Atene e Vienna. Native by Numa consta di 20 proprietà e 1000 unità firmate in 5 città del Regno Unito e ha firmato con un partner per una proprietà in Spagna.

Dimostrando che “è possibile unire un servizio di altissimo livello e un'esperienza unica e autentica con la potenza e l'efficienza di una piattaforma tecnologica proprietaria”, commenta Christian Gaiser, ceo di Numa Group SE.