Controesodo di agosto, attesi oltre 12 milioni sulle strade

A partire dal 25 luglio, data di inizio dell'esodo estivo, Anas ha registrato 203 milioni di spostamenti sulla rete autostradale italiana. Il traffico estivo non si è concentrato solo nei weekend, ma ha coinvolto tutta la settimana.

Due spostamenti su tre sono avvenuti nei giorni feriali, e hanno contribuito a distribuire il traffico e limitare al massimo le congestioni.

Questo fine settimana, in base alle stime dell'Osservatorio Mobilità Stradale di Anas, si attendono 12 milioni e 255mila spostamenti di autoveicoli. Bollino rosso dal pomeriggio di oggi, venerdì 22 agosto, fino all'intera giornata di domenica 24.