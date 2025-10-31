Cortina, Madonna di Campiglio e Livigno le regine dell’inverno

Anche quest’anno l’Osservatorio Jfc ha stilato le classifiche delle località più amate. Cortina d’Ampezzo si conferma la destinazione bianca dell’anno, seguita da Madonna di Campiglio e Livigno.
Cortina d’Ampezzo primeggia anche per la categoria “località più famosa” e “località più trendy”, mentre Madonna di Campiglio vince come “località con le migliori piste”, “località family” e “località con più servizi”.
Livigno è la più “green”, Moena la più “accessibile”, Courmayeur la preferita per l’accoglienza alberghiera ed è anche quarta nella graduatoria generale.
Tra i demani sciabili, il primato spetta alla SkiArea Madonna di Campiglio, seguita da Val di Fassa e Alta Badia. La Ski Area Madonna di Campiglio vince la categoria “migliori impianti di risalita”; l’Alta Badia si distingue per la “migliore sicurezza”, mentre la Val di Fassa ottiene il riconoscimento per il “miglior rapporto qualità-prezzo”.
Da sottolineare anche la vittoria della Val Gardena nella categoria “migliori piste” e del Cervino Ski Paradise per la località con la migliore “garanzia di innevamento”.
Remo Vangelista