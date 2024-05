Dolomiti Supersummer, un’app gratuita per vivere la montagna d’estate

L’estate di Dolomiti Supersummer è iniziata e con essa arrivano le prime aperture di impianti e strutture dedicati alla stagione più calda. Da luglio a metà settembre, l’offerta complessiva raggiungerà un totale di 140 impianti di risalita dislocati sul territorio dolomitico, per proseguire poi - in forma ridotta - fino al 10 novembre.

Per soddisfare le esigenze di tutti i viaggiatori, Dolomiti Supersummer mette a disposizione una vasta scelta di lift pass con soluzioni per chi si sposta a piedi, in mountainbike, in famiglia o con gruppi di amici. Inoltre, per rendere l’esperienza ancora più fluida, è altresì disponibile la nuova App gratuita My Dolomiti Summer attraverso la quale reperire informazioni sullo status degli impianti, accedere a proposte di tour sia a piedi sia in mountainbike nonché acquistare online i lift pass o scoprire i punti vendita più vicini.