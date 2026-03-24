Emma Villas, dati in crescita sui mercati esteri

Emma Villas traccia il quadro del vacation rental di fascia alta per il 2026, confermando una domanda internazionale solida e in evoluzione. Dalle prenotazioni emerge che i principali mercati restano Germania con il 17,2%, Stati Uniti con il 15,6% e Regno Unito con il 13,8%, mentre crescono Canada +32%, Svizzera +34% e Islanda +24%.

Le preferenze si concentrano su ville storiche e casali in Toscana e Umbria, masserie e trulli in Puglia e residenze vista mare in Sicilia e Sardegna, con servizi premium come piscine private, spa e aree wellness.

Questi dati sono stati al centro del roadshow 2026, tour in otto regioni italiane che coinvolge oltre 200 proprietari di un network di più di 600 ville.

“È un momento chiave per rafforzare il dialogo con il territorio e affrontare una stagione estiva complessa con visione e stabilità” spiega l’a.d. e ceo di Emma Villas Giammarco Bisogno.