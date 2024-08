Saranno a fine agosto circa 11 milioni e mezzo (per un totale di oltre 71 milioni di notti) i turisti che questa estate avranno soggiornato in campeggi o fatto comunque vacanze en plein air in Italia.

Le presenze crescono del 3,5% sul 2023, mentre il numero delle notti aumenta dell’1,3%. “Sono numeri che consolidano quelli del 2023, già positivi “, ha commentato Marco Sperapani, direttore generale di Faita Federcamping.

Secondo il report risultano i turisti tedeschi quelli con le maggiori prenotazioni effettuate nelle strutture, seguiti dagli italiani e dagli olandesi. Quarto posto per gli svizzeri e quinto per i francesi. Le strutture balneari registrano coefficienti di occupazione più alti con punte del 90% già da metà luglio.

Ma la vera novità è il boom delle destinazioni nel Centro-sud, che indica una tendenza al tutto esaurito già dalla prima settimana di luglio. “La punta di diamante è il Nordest, ma in tutta Italia sono in atto un’espansione e un’evoluzione in termini qualitativi senza precedenti – ha aggiunto Alberto Granzotto, presidente di Faita –. Un successo che deriva da investimenti importanti, sul piano della sostenibilità ambientale, della digitalizzazione e dell’inclusione”.

Su questi tre aspetti si centrerà anche il primo Forum Open Air di Faita, che si terrà a Roma il 28 e 29 ottobre.